Nagatomo, Marsilya'da göze giremedi

Galatasaray'da sözleşmesi sona erdikten sonra ayrılan ve Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın yolunu tutan Nagatomo, performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı.



Japon sol bek oyuncusu, Marsilya'nın son dönem maçlarında sahaya çıkmadı.



Fransız gazetelerinde oyun hakkında; "34 yaşındaki Nagatomo, sol kanattaki keskin ve saldırgan Nagatomo'nun ancak gölgesi olabilir." yorumları yapıldı.



Japon sol bek, bu sezon Marsilya'yla çıktığı 10 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.



