Nagatomo, Marsilya'da göze giremedi

Galatasaray'da sözleşmesi sona erdikten sonra ayrılan ve Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın yolunu tutan Nagatomo, performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı.
Japon sol bek oyuncusu, Marsilya'nın son dönem maçlarında sahaya çıkmadı.
Fransız gazetelerinde oyun hakkında; "34 yaşındaki Nagatomo, sol kanattaki keskin ve saldırgan Nagatomo'nun ancak gölgesi olabilir." yorumları yapıldı.
Japon sol bek, bu sezon Marsilya'yla çıktığı 10 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.
Japon sol bek oyuncusu, Marsilya'nın son dönem maçlarında sahaya çıkmadı.
Fransız gazetelerinde oyun hakkında; "34 yaşındaki Nagatomo, sol kanattaki keskin ve saldırgan Nagatomo'nun ancak gölgesi olabilir." yorumları yapıldı.
Japon sol bek, bu sezon Marsilya'yla çıktığı 10 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.