Nagatomo, Marsilya'da göze giremedi

Galatasaray'dan ayrılarak Marsilya'nın yolunu tutan Nagatomo, yeni takımında aradğını bir türlü bulamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nagatomo, Marsilya'da göze giremedi
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26 Aralık 2020 17:47
Galatasaray'da sözleşmesi sona erdikten sonra ayrılan ve Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın yolunu tutan Nagatomo, performansıyla beklentilerin çok uzağında kaldı.

Japon sol bek oyuncusu, Marsilya'nın son dönem maçlarında sahaya çıkmadı.

Fransız gazetelerinde oyun hakkında; "34 yaşındaki Nagatomo, sol kanattaki keskin ve saldırgan Nagatomo'nun ancak gölgesi olabilir." yorumları yapıldı.

Japon sol bek, bu sezon Marsilya'yla çıktığı 10 maçta gol veya asist katkısı yapamadı. 



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