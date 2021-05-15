NABIZ 200: Bugün bizi ne bekliyor?

Spor gündeminde bugün neler var, işte bizi bekleyenler...

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NABIZ 200: Bugün bizi ne bekliyor?
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15 Mayıs 2021 11:02
Futbol dünyasından tüm gelişmeleri anbean Sporx.com'da sizlere aktarmaya devam ediyoruz.

Süper Lig'de 42 haftalık uzun maratonun sonunda şampiyon bugün belli oluyor.

Dilerseniz bu bağlantıdan TV'de Bugün'e ulaşabilir, dilerseniz bu bağlantıdan iddaa oranlarını ve yorumlarını görmek için Sporx İddaa sayfasında gezinebilirsiniz.

Peki bugün spor gündeminde bizi neler bekliyor?

SÜPER LİG

18.00: Fatih Karagümrük - Denizlispor
18.00: Antalyaspor - Konyaspor
18.00: Sivasspor - Kasımpaşa
18.00: Ankaragücü - Alanyaspor
18.00: Rizespor - Başakşehir
18.00: Hatayspor - Gaziantep FK
20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor
20.30: Kayserispor - Fenerbahçe
20.30: Göztepe - Beşiktaş

PREMIER LEAGUE

14.30: Burnley - Leeds United
17.00: Southampton - Fulham
22.00: Brighton - West Ham United

FA CUP FINAL

19.15: Chelsea - Leicester City

BUNDESLIGA

16.30: Hertha Berlin - Köln
16.30: Schalke 04 - Eintracht Frankfurt
16.30: Freiburg - Bayern Münih
16.30: Mönchengladbach - Stuttgart
16.30: Leverkusen - Union Berlin
16.30: Augsburg - Werder Bremen
16.30: Arminia Bielefeld - Hoffenheim

SERIE A

16.00: Genoa - Atalanta
16.00: Spezia - Torino
19.00: Juventus - Inter
21.45 Roma - Lazio

BASKETBOL

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF

16.00: Türk Telekom - Pınar Karşıyaka

NBA

20:00: New York Knicks - Charlotte Hornets
20:00: Indiana Pacers - Los Angeles Lakers

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