Mustafa Muhammed'in 6. golü

Galatasaray, Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken, tek golü atan Mustafa Muhammed de bu sezonki 6. golünü kaydetti.



Karşılaşmanın 59. dakikasında Gomis yerine oyuna giren Mısırlı forvet, daha önceki lig maçlarında 5 kez topu filelerle buluşturmuştu.



Öte yandan Mustafa Muhammed, ligdeki son 3 golünü sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda kaydetti.





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