Mustafa Muhammed'in 6. golü

Galatasaray'ın Kayserispor karşılaşmasında beraberlik golünü atan Mustafa Muhammed, bu sezonki 6. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed'in 6. golü
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12 Şubat 2022 21:34
Galatasaray, Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalırken, tek golü atan Mustafa Muhammed de bu sezonki 6. golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Gomis yerine oyuna giren Mısırlı forvet, daha önceki lig maçlarında 5 kez topu filelerle buluşturmuştu.

Öte yandan Mustafa Muhammed, ligdeki son 3 golünü sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda kaydetti.

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