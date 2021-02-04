Mustafa Cengiz, "Gedson Fernandes derbide olabilir"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gedson Fernandes'in Fenerbahçe'ye karşı oynayabileceğini ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Cengiz, 'Gedson Fernandes derbide olabilir'
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04 Şubat 2021 15:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transfer Gedson Fernandes'in Fenerbahçe ile 6 Şubat'ta oynanacak maçta yer alması açısından herhangi bir sakınca olmadığını ifade etti.

Gedson Fernandes'in Fenerbahçe karşısında oynayıp oynayamayacağına Fatih Terim'in karar vereceğini vurgulayan Mustafa Cengiz: "Gedson'da tüm testler yapıldı. Uçaktan önce de yaptık, negatif. 15. günden önce indi uçaktan. Hastaneden otele geçti. Şu an için derbide oynamasında problem yok. Derbide oynayıp oynamayağını biz bilemeyiz" dedi.



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