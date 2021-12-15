Muslera ve Marcao, Avrupa Ligi'nin en iyi 11'inde!

Galatasaraylı Fernando Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11'inde yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muslera ve Marcao, Avrupa Ligi'nin en iyi 11'inde!
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15 Aralık 2021 18:05
Veri karşılaştırma uygulaması Comparisonator, UEFA kulüp organizasyonlarının grup aşamalarındaki en iyi 11'leri belirledi.

E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'dan Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi gruplarının en iyi kadrosunda yer aldı.

Avrupa kupalarının grup aşamalarındaki en iyi 11'ler şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alexander-Arnold (Liverpool), Kounde (Sevilla), Martinez (Ajax), Cancelo (Manchester City), Berghuis (Ajax), Fernandes (Manchester United), Salah (Liverpool), Sane (Bayern Münih), Haller (Ajax), Lewandowski (Bayern Münih)

UEFA Avrupa Ligi

Muslera (Galatasaray), Aguilar (Monaco), Bediashile (Monaco), Marcao (Galatasaray), Cresswell (West Ham United), Maddison (Leicester City), Evander (Midtjylland), Wirtz (Bayer Leverkusen), Januzaj (Real Sociedad), Ekambi (Olimpik Lyon), Daka (Leicester City)

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Lindner (Basel), Bah (Slavia Prag), Piesinger (Randers), Ngadeu-Ngadjui (Gent), Sidcley (PAOK), Biel (Kopenhag), Andrade (Karabağ), Zivkovic (PAOK), Wittek (Vitesse), Abraham (Roma), Cabral (Basel)


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