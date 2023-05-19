Denver Nuggets, Ball Arena'da oynanan Batı konferansı finalleri 2. maçında Los Angeles Lakers'ı 108-103 mağlup ederek seride 2-0 öne geçmeyi başardı.



Toplamda bulduğu 37 sayısının 23'ünü dördüncü çeyrekte bulan Jamal Murray, ayrıca 10 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma kaydetti ve Nuggets'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaund, 12 asist ve 3 top çalma ile bu playofflardaki sekizinci triple-double'ına imza attı ve aynı playoff maratonunda en çok triple-double yapan oyuncu olmayı başararak, bu alanda Wilt Chamberlain'ın rekorunu geride bırakıp tarihe geçti. Michael Porter Jr 16 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynarken, Bruce Brown 12 sayı, 5 ribaund ve 3 asist kaydetti.



Lakers'a LeBron James, 22 sayı, 9 ribaund, 10 asist, 4 top çalma ve 2 blokla önderlik etti. Austin Reaves 22 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle oynarken, Rui Hachimura benchten 21 sayı ve 2 ribaundla katkıda bulundu. Anthony Davis ise 18 sayı, 14 ribaund, 4 asist ve 4 blokla maçı tamamladı.



