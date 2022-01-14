Muriqi transferinde Fenerbahçe'ye İngiliz rakip

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü transfer listesine ekledi. İtalyan medyası da Kosovalı yıldızın Ada ekibiyle görüştüğünü doğruladı.



Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından rekor bonservis bedeliyle Lazio'ya giden Vedat Muriqi İtalya'da beklenen golleri atamayınca düzenli forma şansı bulamadı.



27 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Lazio formasıyla 14 karşılaşmada görev aldı. Ancak gol atma başarısı gösteremedi.



İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Vedat Muriqi'nin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.



Tecrübeli futbolcu, 2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yıldız oyuncunun ismi devre arası transferi için Fenerbahçe ile de anılıyor.



















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