Murat Sağlam formaya talip oldu

22 yaşındaki sağ bek sezon başında Wolfsburg'dan transfer edildi. Murat Sağlam, kampta oynanan hazırlık maçlarındaki futboluyla büyük beğeni kazansa da sezon başladıktan sonra şans bulamadı.
Murat, sadece Türkiye Kupası'nda 4 maçta 292 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu için Isla'nın kadro dışında bırakılması önemli bir fırsat. Murat Sağlam, ligde kalan 8 haftada şans verilmesi halinde bunu en iyi şekilde kullanmaya kararlı.
Genç futbolcu, kendini göstermek için idmanlarda elinden geleni yapıyor.
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Murat, sadece Türkiye Kupası'nda 4 maçta 292 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu için Isla'nın kadro dışında bırakılması önemli bir fırsat. Murat Sağlam, ligde kalan 8 haftada şans verilmesi halinde bunu en iyi şekilde kullanmaya kararlı.
Genç futbolcu, kendini göstermek için idmanlarda elinden geleni yapıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın