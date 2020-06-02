Murat Sağlam formaya talip oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında Wolfsburg'dan transfer ettiği Murat Sağlam için Isla'nın kadro dışı bırakılması büyük bir fırsat olabilir. 22 yaşındaki futbolcu, kendini göstermek için antrenmanlarda elinden geleni yapıyor.

Murat Sağlam formaya talip oldu
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02 Haziran 2020 12:34
22 yaşındaki sağ bek sezon başında Wolfsburg'dan transfer edildi. Murat Sağlam, kampta oynanan hazırlık maçlarındaki futboluyla büyük beğeni kazansa da sezon başladıktan sonra şans bulamadı.

Murat, sadece Türkiye Kupası'nda 4 maçta 292 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu için Isla'nın kadro dışında bırakılması önemli bir fırsat. Murat Sağlam, ligde kalan 8 haftada şans verilmesi halinde bunu en iyi şekilde kullanmaya kararlı.

Genç futbolcu, kendini göstermek için idmanlarda elinden geleni yapıyor.

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