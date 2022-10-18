Mumbru: 'Son bölümde doğruyu bulduk'

Valencia Basket Başantrenörü Alex Mumbru, Anadolu Efes'i 92-91 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından çok zorlu bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Maçın ortalarında oyunda kalmakta zorlandıklarını dile getiren Mumbru, "Defansta hatalar yaptık ama son bölümde doğruyu bulduk. Son saniyeler bu tarz maçlarda daha da zorlu geçiyor ama son saniyelerde maçı kazanmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.





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