Muhammet Taha Tepe: 'Bana futbolu bıraktırdı'

Trabzonspor'un gelecek vaat eden ismi Muhammet Taha Tepe, kaleci olmasından dolayı babasının futbolu bıraktırdığını söyledi.



Çok Güzel Hareketler-2 programına konuk olan başarılı file bekçisi, programın moderatörü Eser Yenenler'in sorularını cevaplarken ilginç detaylar verdi.



Yenenler, "Senin, kaleci olma hikayende babadan gelme bir durum var mı?" sorusuna Taha, "Babadan, futboldan dolayı var ama kalecilikten yok. Kalecilik benim seçimimdi. Aslında babam benim kaleci olmamı istemezdi. O, forvet, her baba gibi oğlum gol atsın isterdi. Ben kaleciliği daha çok sevmiştim. Babamla bu konu hakkında çok tartıştık. Ben kaleci oldum diye bana futbolu bıraktırdı. Futboldan uzak kaldım" dedi.



Bunun sonrasında, "İleride çocuğun olursa onun kaleci olmasını ister misin?" sorusunu yanıtlayan Taha Tepe, "Şu an bilmiyorum. Kaleciliğin psikolojisi zor. O yüzden ileride istemeyebilirim" yorumunu yaptı.



İlk unutamadığı maçın Galatasaray karşılaşması olduğunu da söyleyen genç kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"1,5 ay önce ilk profesyonel maçımda, Galatasaray karşısında, Mertens'in şutunu çıkardığım bir pozisyon var. Onu unutamıyorum."



Trabzonspor VAR'a gitti



Antalya'da yeni döneme fırtına gibi girmek isteyen Trabzonspor'un idmanında ilginç bir enstantane yaşandı. Sakatlıktan kurtulup takıma katılan Edin Visca, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi, kalecinin temasıyla yerde kaldı. Visca bu pozisyon sonrası isyan ederek, penaltı bekledi. Oyunu saha kenarından yöneten Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenmanı çeken kameradan pozisyonu izledi, daha sonra hakemler gibi VAR işareti yaparak penaltı noktasını gösterdi. Atışı Enis Bardhi gole çevirdi. Bunun sonrasında da bordo-mavili futbolcular zaman zaman VAR talebinde bulundu. Bu arada tedavisi olumlu yönde ilerleyen Dorukhan Toköz koltuk değneklerinden kurtularak kampa katıldı.





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