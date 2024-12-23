Muhammed Salah'tan sözleşme açıklaması

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, kulüpteki geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.



2 gol - 2 asist yaptığı ve 6-3 kazandıkları Tottenham maçının ardından konuşan Salah, " Geleceğim ile ilgili bir güncelleme yok. Böyle büyük bir kulüpte rekorlar kırmayı başarmak harika ama en önemli şey maçı kazanmış olmamız. Kariyerimi nerede sonlandıracak olursam olayım, bundan dolayı mutluyum." sözlerini sarf etti.



İngiliz basınında, Liverpool ile Muhammed Salah arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde ilerle kaydedildiği öne sürülmüştü.



32 yaşındaki Muhammed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 18 gol 15 asistlik performans gösterdi.