Mourinho: 'Bir Maradona, bir Diego var. Ben Diego'yu özledim'

Tottenham menajeri Jose Mourinho, 'iyi dostum' diye nitelediği Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin Ludogorets maçı sonrasında konuştu.



Portekizli teknik adam kendisi için Diego ve Maradona olarak iki farklı figürü tanıdığını belirterek, "Bir Maradona, bir de Diego var, ikisi farklı. Maradona hakkında konuşmama gerek yok çünkü herkes tanıyor. Diego ise onun arkadaşlarının tanıdığı. Maradona'yı ne zaman Google'dan aratsak bulacağız, ama Diego'yu asla. Ben Diego'yu özledim." sözlerini kullandı.



Maç kazandıktan sonra telefon görüşmesine ihtiyacım olmadığını bilirdi, zor günlerimde beni arayarak özellikle kaybettiğimiz maçlardan sonra "Mo, sen en iyisisin" diyerek teselli veriyordu." diyerek aralarında geçen diyalogu anlattı.



