Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, performansıyla dikkat çekiyor.
Galatasaray'a iki sezon önce büyük umutlarla transfer edilen fakat bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan, sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanmıştı.
4 GOL 7 ASİST
Rumen oyuncu, önceki gün takımının 3-0 kazandığı Brescia maçında 1 asist yaptı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde ise 16 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 gol pası verdi.
YÖNETİMİN NASIL KARAR VERECEĞİ MERAK KONUSU
Morutan ile ilgili olarak Galatasaray Yönetimi'nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.
Galatasaray'a iki sezon önce büyük umutlarla transfer edilen fakat bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan, sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanmıştı.
4 GOL 7 ASİST
Rumen oyuncu, önceki gün takımının 3-0 kazandığı Brescia maçında 1 asist yaptı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde ise 16 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 gol pası verdi.
YÖNETİMİN NASIL KARAR VERECEĞİ MERAK KONUSU
Morutan ile ilgili olarak Galatasaray Yönetimi'nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.