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Morutan, Pisa'da durmak bilmiyor!

Galatasaray'dan İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, performansıyla alkış aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Morutan, Pisa'da durmak bilmiyor!
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19 Aralık 2022 14:14
Olimpiu Morutan
Olimpiu Morutan
Pisa
Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, performansıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray'a iki sezon önce büyük umutlarla transfer edilen fakat bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan, sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanmıştı.

4 GOL 7 ASİST

Rumen oyuncu, önceki gün takımının 3-0 kazandığı Brescia maçında 1 asist yaptı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde ise 16 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 gol pası verdi.

YÖNETİMİN NASIL KARAR VERECEĞİ MERAK KONUSU

Morutan ile ilgili olarak Galatasaray Yönetimi'nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. 

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