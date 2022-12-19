Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, performansıyla dikkat çekiyor.Galatasaray'a iki sezon önce büyük umutlarla transfer edilen fakat bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan, sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanmıştı.Rumen oyuncu, önceki gün takımının 3-0 kazandığı Brescia maçında 1 asist yaptı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde ise 16 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 gol pası verdi.Morutan ile ilgili olarak Galatasaray Yönetimi'nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.