28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Morris: "LeBron 46 yaşına kadar oynar"

Serbest oyuncu konumundaki Markieff Morris, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in kariyerinin yakın zamanda sonlanmayacağını öne sürdü.

Morris: 'LeBron 46 yaşına kadar oynar'
Million Dollaz Worth of Game podcastinde konuşan Morris, Lakers yıldızının olağanüstü fiziğine dikkat çekerek, "Şu an 41-42 yaşında mı? Kesinlikle 46'ya kadar oynayabilir. Bu gerçek. İsterse dört yıl daha oynar. Şu anda bile takımın ikinci en iyi oyuncusu ve hâlâ odak noktası," ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki James, geride kalan sezonda 70 maçta 24.4 sayı, 8.2 asist ve 7.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Mart ayında toplamda 50 bin kariyer sayısını geçerek NBA tarihine geçen ilk oyuncu oldu.


Geçtiğimiz sezon ayrıca tarihe geçen bir ana daha imza attı: Lakers'a katılan oğlu Bronny James'le aynı anda sahaya çıktı ve NBA'de baba-oğul birlikteliği yaşayan ilk isim oldu.

James, 40 yaş 38 günlükken Golden State Warriors karşısında attığı 42 sayı ve aldığı 17 ribaundla, 40 yaş üzerinde 40 sayı barajını aşan en yaşlı oyuncu unvanını da aldı.

2020'de Lakers'la şampiyonluk yaşayan eski takım arkadaşı Morris, LeBron'un bu seviyede kalmasının arkasında disiplin ve hazırlık alışkanlıklarının olduğunu vurguladı.

James'in kontratı 2025-26 sezonu sonuna kadar devam ediyor. Morris'in öngörüsü gerçekleşirse LeBron, istatistiksel olarak gelecek nesillerin erişemeyeceği bir fark yaratabilir.

