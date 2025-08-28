Serbest oyuncu konumundaki Markieff Morris, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in kariyerinin yakın zamanda sonlanmayacağını öne sürdü.Million Dollaz Worth of Game podcastinde konuşan Morris, Lakers yıldızının olağanüstü fiziğine dikkat çekerek,ifadelerini kullandı.40 yaşındaki James, geride kalan sezonda 70 maçta 24.4 sayı, 8.2 asist ve 7.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Mart ayında toplamda 50 bin kariyer sayısını geçerek NBA tarihine geçen ilk oyuncu oldu.Geçtiğimiz sezon ayrıca tarihe geçen bir ana daha imza attı: Lakers'a katılan oğlu Bronny James'le aynı anda sahaya çıktı ve NBA'de baba-oğul birlikteliği yaşayan ilk isim oldu.James, 40 yaş 38 günlükken Golden State Warriors karşısında attığı 42 sayı ve aldığı 17 ribaundla, 40 yaş üzerinde 40 sayı barajını aşan en yaşlı oyuncu unvanını da aldı.2020'de Lakers'la şampiyonluk yaşayan eski takım arkadaşı Morris, LeBron'un bu seviyede kalmasının arkasında disiplin ve hazırlık alışkanlıklarının olduğunu vurguladı.James'in kontratı 2025-26 sezonu sonuna kadar devam ediyor. Morris'in öngörüsü gerçekleşirse LeBron, istatistiksel olarak gelecek nesillerin erişemeyeceği bir fark yaratabilir.