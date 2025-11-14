14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Monaco taraftarından rekor: 1.146 formalık eşsiz koleksiyon

AS Monaco taraftarı Julien Bouron, 1950'lerden günümüze uzanan 1.146 parçalık koleksiyonuyla dünyanın en büyük kulüp forması arşivinin sahibi oldu.

calendar 14 Kasım 2025 18:04
Monaco taraftarından rekor: 1.146 formalık eşsiz koleksiyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



AS Monaco, kulübün tarihine ilişkin dikkat çekici bir paylaşım yaparak, dünyanın en büyük kulüp forması koleksiyonuna sahip taraftarını tanıttı.

Fransız koleksiyoner Julien Bouron, 1950'li yıllardan günümüze kadar uzanan 1.146 adet giyilmiş veya maç için hazırlanmış AS Monaco forması ile dünya çapında bir rekora imza attı.

Kulübün kırmızı-beyaz renklerine tutkuyla bağlı olan Bouron'un koleksiyonu, sadece sayısı ile değil, barındırdığı tarihi parçalarla da dikkat çekiyor. Koleksiyonda, farklı dönemlerin efsane futbolcularına ait formalar, özel etkinlikler için hazırlanmış tasarımlar ve nadir bulunan retro modeller yer alıyor.

AS Monaco, resmi hesabından yaptığı paylaşımda Bouron'un koleksiyonunu "Dünyanın bir kulübe ait en büyük forma koleksiyonu" olarak nitelendirerek taraftarın bu tutkusunu takdir etti.


Bouron'un koleksiyonu, hem kulübün hem de futbol tarihinin gelişimini yansıtan benzersiz bir arşiv niteliği taşıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
