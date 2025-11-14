Monaco taraftarından rekor: 1.146 formalık eşsiz koleksiyon

🫢1146 forma!



Evet, yanlış okumadınız… Julien Bouron'un Monaco koleksiyonu resmen akılalmaz.



Bizde böyle bir koleksiyon yapan var mı? Varsa etiketleyin, görelim! 👇 pic.twitter.com/1riEB51wbX



— Sporx (@sporx) November 14, 2025

AS Monaco, kulübün tarihine ilişkin dikkat çekici bir paylaşım yaparak, dünyanın en büyük kulüp forması koleksiyonuna sahip taraftarını tanıttı.Fransız koleksiyoner Julien Bouron, 1950'li yıllardan günümüze kadar uzanan 1.146 adet giyilmiş veya maç için hazırlanmış AS Monaco forması ile dünya çapında bir rekora imza attı.Kulübün kırmızı-beyaz renklerine tutkuyla bağlı olan Bouron'un koleksiyonu, sadece sayısı ile değil, barındırdığı tarihi parçalarla da dikkat çekiyor. Koleksiyonda, farklı dönemlerin efsane futbolcularına ait formalar, özel etkinlikler için hazırlanmış tasarımlar ve nadir bulunan retro modeller yer alıyor.AS Monaco, resmi hesabından yaptığı paylaşımda Bouron'un koleksiyonunu "Dünyanın bir kulübe ait en büyük forma koleksiyonu" olarak nitelendirerek taraftarın bu tutkusunu takdir etti.Bouron'un koleksiyonu, hem kulübün hem de futbol tarihinin gelişimini yansıtan benzersiz bir arşiv niteliği taşıyor.