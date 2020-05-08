MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe Kulübünde bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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