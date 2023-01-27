MKE Ankaragücü'un konuğı Gaziantep FK

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK'yle karşılaşacak.



Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.



Son haftalarda yükselişe geçen ve oynadığı son 3 lig maçından 2'sini kazanan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı eleyen sarı-lacivertliler, çıkışını Gaziantep temsilcisi karşısında da sürdürmek istiyor.



Geçen hafta deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u mağlup eden MKE Ankaragücü, puanını 22'ye çıkartarak 11. sıraya yükselmişti. Bu sezon ligde üst üste 2 maç kazamayan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, bunu başarmak için de mücadele edecek.



Ligde 9 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise galibiyet özlemini başkentte dindirmeye çalışacak. Gaziantep FK, haftaya 19 puanla 13. sırada girdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK, sahasında 1-0 kazanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ