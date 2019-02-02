  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''
  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."
  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    "Fenerbahçe bu sene UEFA Kupası'nı alabilir"
  •  
    İşte sözleşme gerçeği! TFF'de neden hala yok?

Mitroglou: ''Önemli olan gol değil, şampiyonluk''

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kostas Mitroglou, Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Mitroglou: ''Önemli olan gol değil, şampiyonluk''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2019 21:17
Galatasaray'ın yeni transfer ettiği isimlerden Kostas Mitroglou, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda buludu.

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Mitroglou, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını ''Bu maçtan önce sadece 1 kere antrenmana çıktım. Bu kolay değil. Birbirimizi tanıyacağız. Kendi performansımla ilgili, en iyisi değildi bugün ama ilerleyen haftalarda daha iyi olacak'' sözleriyle dile getirdi.

Gol hedefinin sorulması üzerine Mitroglou ''Önemli olan takımın şampiyon olması. Ben de şans ayağıma geldiğinde gol atmaya çalışacağım ama benim gol atmamdan daha önemlisi takımın şampiyon olması'' şeklinde konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için