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Mitchell, 'NBA Cares' yardımseverlik ödülünün sahibi!

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, 'NBA Cares Community Assist' yardımseverlik ödülünün sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, 'NBA Cares Community Assist' yardımseverlik ödülünün sahibi oldu.

Ödül, 2019-20 sezonu sonu ile 2020-21 sezonu arasındaki çabaları sonrası yıldız oyuncuya verildi.

Mitchell, kendisinin ve kız kardeşi Jordan'ın okumuş olduğu ve annesinin 10 yıl öğretmenlik yaptığı Greenwich Country Day okuluna 12 milyon dolar bağışlamıştı.

Genç oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NBA Community Assist ödülünü almaktan onur duyuyorum. Sporcular olarak sorumluluğumuz, toplumumuza bir şeyler geri kazandırabilmek ve gelecek nesil için çıtayı yükseltebilmek adına, üzerimize düşeni yapmaktır.

Kısa bir süre önce, ben de profesyonel sporculara hayranlık duyan çocuklardan biriydim ve sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak gelişimime katkıda bulunan insanlara bir şeyler geri kazandırabilecek bir konumda olduğum için, ne kadar mutlu olduğumu da anlamış bulunuyorum.

Amacım, eğitimin önemine vurgu yaparak, ülkenin her yerindeki gençlere ilham vermek ve onları teşvik etmektir."


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