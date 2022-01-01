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Mitchell: "Dwyane Wade'in, üzerimde etkisi çok büyüktür..."

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, çocukken bir Miami Heat taraftarı olduğunu ve Dwyane Wade'i bir ilham kaynağı olarak gördüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, çocukken bir Miami Heat taraftarı olduğunu ve Dwyane Wade'i bir ilham kaynağı olarak gördüğünü açıkladı.

The Athletic'den Tony Jones ile yaptığı röportajda Mitchell, geçmişte Wade ve LeBron James'ten nasıl ilham aldığını şu şekilde dile getirdi:

"Çocukken kesinlikle bir Heat taraftarıydım. Onun (Dwyane Wade) ve LeBron'un (James) (Indiana) Pacers'a karşı oynadıkları playoff serisini hatırlıyorum. Dördüncü çeyrekte ve uzatmalarda oyunu nasıl manipüle edebildiklerini de aynı şekilde.

Wade'in çocukken hayatımı ve kariyerimi ne kadar etkilediğini asla unutmam. Onu izlerken bu büyüklüğe tanık oluyorduk. Benim üzerimde birçok yönden büyük bir etkisi olmuştur."

Şu anda Jazz'in yüzü olarak Mitchell, takımın hissedarı Wade ile birlikte çalışarak ekibe tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandırmak için uğraşıyor.

Ligin en parlak yıldızlarından biri olarak kabul edilen ve kariyerinde iki kez All-Star seçilmiş olan Mitchell, 28-14'lük dereceye sahip olan Jazz için 25.9 sayı, 5.2 asist, 3.8 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.


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