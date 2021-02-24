Mirza, Pinto'dan şans istiyor!

Gaziantep FK'da gelecek vaad eden oyuncular arasında yer alan genç futbolcu Mirza Cihan Sumudica döneminde bulamadığı şansı Pinto ile yakalamak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Mirza, Pinto'dan şans istiyor!
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24 Şubat 2021 14:05
Gaziantep FK'da gelecek vaad eden oyuncular arasında yer alan genç futbolcu Mirza Cihan Sumudica döneminde bulamadığı şansı Pinto ile yakalamak istiyor.

İdmanlarda ortaya koyduğu performans ile en azından kadroda olmayı hakeden ancak Pinto tarafından bu şans kendisine bir türlü verilmeyen Mirza Cihan'ın oynatılmaması en azından kazanılması açısından bir şans verilmemesi düşündürüyor.


Şans bulması durumunda kendini kanıtlayıp Gaziantep FK'ya da hem maddi hem manevi anlamda önemli katkıları sağlayacağına inanılan Mirza Cihan'ın menajerliğini de Gaziantepli deneyimli isim Mehmet Ali Çalışkan üstlendi. Çalışkn aynı zamanda Fenerbahçe kalecisi Altay ve Galatasaray'da Taylan Antalyalı gibi isimlerinde menajerliğini yapıyor. [Gaziantep Güneş]



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