Mino Raiola hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü futbolcu menajeri Mino Raiola, 54 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mino Raiola hayatını kaybetti
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30 Nisan 2022 17:10
54 yaşındaki dünyaca ünlü futbol menajeri Mino Raiola hayatını kaybetti.

Mino Raiola'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü menajerin hayatını kaybettiği doğrulandı.

İtalyan asıllı Hollandalı menajer; Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Marco Verratti, Mario Balotelli gibi ünlü oyuncuların temsilciliğini yürütüyordu.

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