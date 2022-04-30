54 yaşındaki dünyaca ünlü futbol menajeri Mino Raiola hayatını kaybetti.
Mino Raiola'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü menajerin hayatını kaybettiği doğrulandı.
İtalyan asıllı Hollandalı menajer; Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Marco Verratti, Mario Balotelli gibi ünlü oyuncuların temsilciliğini yürütüyordu.
Mino Raiola'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü menajerin hayatını kaybettiği doğrulandı.
İtalyan asıllı Hollandalı menajer; Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Marco Verratti, Mario Balotelli gibi ünlü oyuncuların temsilciliğini yürütüyordu.
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