Milli tenisçi İpek Öz, Hırvatistan'daki turnuvada 2. oldu

İpek Öz, Split Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Hırvat Jana Fett'e 2-0 yenildi.
Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 223 numarası İpek ile klasmanın 171. basamağındaki Fett karşılaştı.
Fett, toprak korttaki turnuvanın final maçını 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.
Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 223 numarası İpek ile klasmanın 171. basamağındaki Fett karşılaştı.
Fett, toprak korttaki turnuvanın final maçını 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.
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