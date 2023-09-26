Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün kariyerindeki eksik madalyanın peşinde

Küçük yaşlarda başladığı tekvandoda birçok Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki milli sporcu Hatice Kübra İlgün, önce 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesi almayı, ardından bu turnuvada altın madalya kazanmayı hedefliyor.



Aslen Erzurumlu olan ve 1999'da ailesiyle Bursa'ya yerleşen İlgün, 12 yaşından bu yana tekvandoda ulusal ve uluslararası birçok turnuvadaki dereceleriyle yaklaşık 100 madalya kazandı.



Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli tekvandocu, son olarak Fransa'nın başkenti Paris'te olimpiyatlara kota puanı veren Grand Prix müsabakasında 57 kiloda bronz madalya aldı.



2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesi alabilmek için iki turnuvaya daha katılacak olan İlgün, ay-yıldızlı formayla olimpiyatlarda mücadele ederek kariyerindeki en önemli eksiği tamamlamak istiyor.



- Kavga etmesin, enerjisini atsın diye tekvando takımına seçildi



Hatice Kübra İlgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu, Balıkesir'de bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını ve spora devam ettiğini söyledi.



Okullara öğrenci seçmeye giden antrenör Fikret Timuçin'in yönlendirmesiyle spora başladığını belirten İlgün, "Uzun bacaklı ve zayıf olduğum için dikkati çektim. Bir de mahallede erkeklerle çok kavga ediyordum, bu yüzden tekvandoda enerjimi atacağımı düşündüler ve beni seçtiler. 100-150 sporcu arasından seçildim." dedi.



Hocasının kendisini özel olarak çalıştırmaya başladığını anlatan İlgün, 18 yıldır sporla iç içe olduğunu dile getirdi.



Spora genç takımda başladığını, 2009'da milli takıma seçildiğini aktaran İlgün, şöyle devam etti:



"Bu süre zarfında 10 Türkiye şampiyonluğu, büyükler Avrupa şampiyonluğu, üniversiteler dünya şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, İslam Oyunları'nda gümüş madalya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandım. Bursa'nın tarihindeki ilk olimpiyat madalyasıydı. Bu başarımla beraber tarihe geçtim. Şimdi ise 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyorum."



- "Altın madalyaya en yakın adaylardan biriyim"



Hatice Kübra İlgün, başarıya ulaşmak için çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüğünü ve yoğun bir kamp süreci olduğunu bildirdi.



Haftanın 6 günü antrenman yaptığını vurgulayan İlgün, "Sabah 2 saat antrenmanımız oluyor, daha sonra dinleniyorum. Akşam 18.00 ile 20.00 arası antrenmanıma devam ediyorum. Sabahları teknik antrenman yapıyorsak akşamları müsabaka antrenmanları yapıyoruz ve böylelikle günü tamamlıyoruz." diye konuştu.



Hatice Kübra İlgün, ekim ayı başında Çin'de Grand Prix müsabakasına katılacağını, kasım ayında ise İngiltere'nin Manchester kentindeki yarışların ardından olimpiyata gidecek sporcuların belli olacağını dile getirerek, "Olimpiyatlara katılma oranım şu an yüzde 90. Sıralamada ikinci sıradayım ve ilk 6 direkt katılıyor. Sakatlık olmadığı sürece büyük ihtimal 2024 Paris Olimpiyatları'nda ben de olacağım." ifadesini kullandı.



Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarıya ulaşmak istediğini kaydeden İlgün, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kariyerimde eksik olan madalyaların hepsini aldım, olimpiyat altın madalyasına ihtiyacım var. Belediye Başkanımıza (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş) altın madalya alacağıma dair söz vermiştim. Şu an altın madalyaya en yakın adaylardan biriyim ve alabileceğimi düşünüyorum. Altın madalya alabilmek için de çok çalışıp çabalıyorum. Altın madalya alırsam da kariyerime devam edeceğim. Önceden kariyerim zirvede kalsın diye bırakmayı düşünüyordum ama sakatlık olmadığı sürece spora devam etmeyi düşünüyorum."



Milli sporcunun antrenörü Fikret Timuçin ise 18 yıldır Hatice Kübra İlgün'le çalıştıklarını belirtti.



Paris'teki olimpiyatın önemini vurgulayan Timuçin, "Hatice'yi ben aldığımda çocuktu, elimde büyüdü. Amatör olarak alt düzey bir sporcuyken başlamıştık çalışmalara, daha sonra üst düzey sporcu olması için ülke ülke gezerek performansını artırdı. Hedefimiz altın madalya, inşallah olimpiyatta altın madalyayı kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.



