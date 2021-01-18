Milli takımı antrenörü Çömlekçi son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden 49 yaşındaki İbrahim Halil Çömlekçi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.Sırıkla atlamada son yıllara damgasını vuran iki genç sporcu Ersu Şaşma ve Mesure Tutku Yılmaz'ın antrenörlüğünü yapan Çömlekçi'nın cenaze namazı Yenişehir ilçesindeki Halilurrahman Bakırcılar Camisi'nde kılındı.Afetevler Mezarlığında gözyaşlarıyla defnedilen milli antrenörün cenazesine, ailesi, yakınları ve sporcularıyla birlikte kentteki spor camiasının bilinen isimleri de katıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çömlekçi için yayımladığı taziye mesajında, "Türk sporuna yıllarca başarıyla hizmet etmiş kıymetli antrenörlerimizden İbrahim Halil Çömlekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Atletizme verdiği hizmetleri ve yetiştirdiği sporcularla her zaman hatırlanacak olan merhum İbrahim Halil Çömlekçi'ye Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve atletizm camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.