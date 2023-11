Milli judocuların gözü olimpiyat madalyasında

Avrupa şampiyonu milli judocu Vedat Albayrak ile Avrupa üçüncüsü Mihael Zgank, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanacaklarına inanıyor.



Ay-yıldızlı judocular Vedat Albayrak ve Mihael Zgank, Paris 2024 yolunda çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.



2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Albayrak, "Bu sefer ikinci kez Avrupa şampiyonluğu kazandım. Avrupa'da altın madalya kazanmak gerçekten zor. Oraya giden her sporcu altın madalya kazanmak istiyor. Biz Avrupa Şampiyonası'ndan önce 4 ayrı kamp yaptık. Bütün arkadaşlarımızla ortak kamplarda çok çalıştık. Avrupa'ya giden her arkadaşımız da altın madalya için tatamiye çıktı. Şampiyon olduğum için çok mutlu oldum." diye konuştu.



Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki bütün rakiplerini iyi tanıdığını belirten Vedat Albayrak, "Rakiplerimizi bire bir tanıyoruz zaten. Her maçta çoğu kez aynı rakipler çıkıyor. Bu sefer final müsabakasında Gürcistanlı sporcuyla karşılaştım. Rakibim çok güçlü, iki kez Avrupa birinciliği, bir kez dünya birinciliği kazanmış birisiydi. Ben şampiyonluğu daha fazla istedim. Daha iyi bir taktik ve teknik oyunla kazandım." ifadelerini kullandı.



Olimpik Judo Milli Takımı Başantrenörü Irakli Uznadze ve ekibiyle güzel bir çalışma ortamının oluştuğunu dile getiren Vedat, "Hocamızla daha önceki senelerde çalışmıştık, zaten onu tanıyorduk. Yeni yardımcı antrenörler de getirdi. Performans antrenmanlarımız, çalışmalarımız disiplinli şekilde sürüyor. Teknik ve taktik çok değişti. Bizim takım için güzel başladı, inşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.



"Paris 2024'te inşallah o madalyayı alacağız"



Dünya judosunun en iyi antrenörlerinden kabul edilen Neil Adams'tan özel ders aldıklarını aktaran Vedat, "Adams çok güzel teknik biliyor. Bize 'newaza'da ve 'tachi waza'da yeni teknikler gösterdi. Bizim takım için üç gün çok güzel dersler verdi. Bu seminerden sonraki maçların daha güzel geçtiğini düşünüyorum." dedi.



2024 Paris Olimpiyatları'na yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürenin kaldığını anımsatan Vedat, şöyle konuştu:



"Önümüzde Paris öncesi tekrar bir Avrupa Şampiyonası olacak. Belki Dünya Şampiyonası da olur. Aralıksız antrenmanlara devam ediyoruz. Rakiplerimiz hangi teknikle çalışıyor, ne yapıyorlar, onları inceliyoruz. Herkes olimpiyat madalyası istiyor. Biz de istiyoruz. Olimpiyata kadar dünya sıralamasında inşallah daha ön sıralara geleceğim. Hangi rakip gelirse gelsin fark etmez. Paris 2024'te inşallah o madalyayı alacağız. Şu anda her şey çok güzel gidiyor."



Zgank: "Olimpiyatlarda takım madalyası da hedefliyoruz"



Milli judocu Mihael Zgank, Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle çıktığını belirterek, "Her zaman ilk hedefim altın madalya ama yine de üçüncülük madalyasıyla döndüm. Bundan dolayı mutluyum. Çünkü 2019'dan sonra büyük organizasyonlarda madalya alamamıştım. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5. olmuştum. Onun için üzülmüştüm. Artık büyük bir madalya kazanmanın zamanı geldi diye düşünüyordum. Bu madalya, 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıkları için sezon biterken güzel bir başlangıç oldu" şeklinde konuştu.



"2024'e hazırım. 2024 benim yılım olacak." diyen Zgank, "2019 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştım. Önceki Dünya Şampiyonası'nda da bir gümüş madalya kazanmıştım. Paris 2024'e dünya sıralamasında ilk 8 içinde gitmeye yakınım. Önümüzde 3-4 müsabaka daha var ve ilk 8 içinde kota alabilirim. Olimpiyata ilk 8 içinde başlamak güzel bir avantaj sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Kalan süreçte 2024 Paris Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanmak için plan yaptıklarını belirten ay-yıldızlı sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:



"En büyük hedefimiz olimpiyatlar. Şimdi Erzurum'da kampa gidiyoruz. Sonrasında Portekiz'e, Fransa'ya ve Japonya'ya ortak kampa gideceğiz. Şimdi olimpiyatlara kadar belki 1-2 hafta dinlenme olacak. Onun dışında devamlı kampta olacağız. Hiç bir rakipten korkmuyorum. Herkese karşı kazanabilirim. Bunu da zaten gösterdim. Dört senedir aynı rakiplerle yarışıyoruz. Herkes bir birini tanıyor. Şu anda hocamızla beraber iyi bir takım ruhu da oluştu. Olimpiyatlarda takım madalyası da hedefliyoruz."





