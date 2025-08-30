30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-065'
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Milli hentbolcu Cem Denli, hayatını kaybetti

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli, 2 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

calendar 30 Ağustos 2025 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: THF
İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli, 2 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Hentbol Federasyonu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki sporcunun vefat ettiğini duyurdu.

Federasyon açıklamasında şunlar kaydedildi:


"Milli sporcumuz Cem Denli'nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli 2017 Samsun Deaflympics'te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
