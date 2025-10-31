Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda silkmede altın, koparmada gümüş ve toplamda da altın madalya kazanarak 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu.



Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Durres kentindeki şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Yusuf Fehmi Genç koparmada 150 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 190 kiloluk kaldırışıyla altın ve toplamda da 340 kiloyla Avrupa şampiyonu olmayı başardı.



Moldova'da nisan ayında düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi, koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanmış, toplamda da 348 kiloyla Avrupa rekorunu egale ederek büyükler Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 24'e ulaştı.



