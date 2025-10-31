31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu

Yusuf Fehmi, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda silkmede altın, koparmada gümüş ve toplamda da altın madalya kazandı.

calendar 31 Ekim 2025 01:35 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 01:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda silkmede altın, koparmada gümüş ve toplamda da altın madalya kazanarak 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Durres kentindeki şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Yusuf Fehmi Genç koparmada 150 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 190 kiloluk kaldırışıyla altın ve toplamda da 340 kiloyla Avrupa şampiyonu olmayı başardı. 

Moldova'da nisan ayında düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi, koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanmış, toplamda da 348 kiloyla Avrupa rekorunu egale ederek büyükler Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. 

Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 24'e ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
