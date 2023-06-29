Milli güreşçi Tuba Demir'den altın madalya!

İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda biri altın olmak üzere üç madalya daha kazandı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Santiago de Compostela kentinde yapılan organizasyonun dördüncü günü sona erdi.



Tuba Demir, kadınlar 55 kilonun finalinde Rumen Georgiana Carla Lirca'yı 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.



Zerda Demir, kadınlar 50 kilonun finalinde Ukraynalı Viktoriia Slobodeniuk'a 6-5 yenilerek gümüş, Sevim Akbaş ise kadınlar 59 kiloda Sırp Jovana Radivojevic'i 10-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.



Emine Çakmak 53 kiloda, Selvi İlyasoğlu 62 kiloda bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanırken, 57 kiloda Şevval Çayır ve 65 kiloda Büşra Efe repesajda mücadele edecek.



Şampiyonanın beşinci gününde serbest stilde 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda sporcular mindere çıkacak.





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