Milli eskrimcilerden Taşkent'te 3 madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bugün başlayan Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcular, günü 3 madalyayla tamamladı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde Nisanur Erbil, Damlanur Sönmüş ve Yağmur Sönmüş kürsüye çıktı.



Kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, altın madalya mücadelesinde Rumen rakibi Pantis'i 15-4 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.



Kadınlar epe kategorisinde Damlanur Sönmüş, finalde Özbek Sevara Rakhimova'ya 15-5 yenilerek gümüş madalya aldı.



Aynı kategoride Yağmur Sönmüş, yarı finalde Rakhimova'ya 15-13 yenilerek final şansını kaçırdı ve bronz madalyanın sahibi oldu.



Milli eskrimcilerden Nil Güngör 5'inci, Pınar Miray Şişik 9'uncu, Damla Demirkol 14'üncü, Begüm Alkaya 27'nci, Kayra Naz Özcan 11'inci, Ceren Cebe 12'nci, Zülal Can 18'inci, Yağmur Yurttaş 19'uncu, Ilgın Betül Şeker 20'nci sırada yer aldı.



Gençler Dünya Kupası, pazar günü kılıç ve epe kategorilerinde takım müsabakalarıyla devam edecek.





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