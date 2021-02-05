Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, en iyiler arasına girmeyi hedefliyor

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk badmintoncu olan Neslihan Yiğit, en iyiler arasında yer almayı hedefliyor.



Toyota Tayland Açık Badminton Turnuvası'ndaki performansıyla beğeni toplayan 26 yaşındaki Neslihan Yiğit, dünya sıralamasında tek kadınlarda 29. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etti.



Çeyrek finale kadar ilerlediği organizasyonda son olimpiyat şampiyonu İspanyol Carolina Marin'e yenilen Neslihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra bir turnuvaya katıldığını belirtti.



Turnuvanın zorluğuna dikkati çeken Neslihan, "Bu turnuva, badmintonun en yüksek turnuvalarından biri. İlk kez bu kadar yüksek bir turnuvaya katıldım. Pandemiden sonra bu kadar önemi bir turnuvaya katılmak beni ekstra heyecanlandırdı. Zaten uzun süredir maç yapmamış olmak ve dünyanın en iyileriyle karşılaşmak beni daha fazla heyecanlandırdı. O ortamda bulunmak bile çok heyecan vericiydi." diye konuştu.



Neslihan, turnuvada iyi bir performans ortaya koyduğunu aktararak, "Sonuç beklediğimizden, tahmin ettiğimizden çok daha iyiydi. En azından şunu görmüş olduk; biz onlarla gerçekten mücadele edebiliriz. Bu bize bir umut oldu. Çalışmamız için ekstra bir motivasyon kaynağı oldu. Dünya sıralamasına puan veren en üst seviyede bir turnuvaya katılmamı sağlayan Türkiye Badminton Federasyonu, Başkanımız Murat Özmekik ve federasyon çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



2012 Londra Olimpiyatları'nda yer alarak Türk badmintonu adına bir ilki gerçekleştiren Neslihan, Tokyo Olimpiyatları'na yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Pandemiden dolayı oynanmayan maçlarımız yapılacak. Onlara hazırlanıyoruz. Umarım, bu süreci çok güzel geçiririz. Olimpiyatlara sağlam ve emin adımlarla, kendimize güvenerek gideriz. Tek temennim bu yönde." dedi.



"Şu anki hedeflerim sadece olimpiyatlar değil." diyen Neslihan, şunları söyledi:



"Hiçbir zaman 4 senelik, 2020, 2024 olimpiyatları diye bir hedef koymadım. Her zaman şunu istemişimdir; en iyilerle yarışabileceğim bir noktaya gelmek. Gerçekten onların arasında kendime bir yer edinmek istiyorum. Dünya sıralamasında 29'a düştüm. Bu benim en iyi derecem. Tüm çabamı, motivasyonumu ve emeklerimi ilk 10'a girmek için yoğunlaştırmış durumdayım. Umarım her şey hepimiz için güzel olur."



- Başkan Özmekik: "Bu bir ekip başarısıdır"



Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Neslihan Yiğit'in Londra 2012'ye katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Neslihan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi inşallah temsil edecek. Biz, Türkiye Badminton Federasyonu ve Bakanlık kaynaklarını Neslihan için seferber ettik. Kendisini kota puanı vermemesine rağmen dünya sıralamasında en üst sıralarda olan sporcularla mücadele etmesi, tecrübe kazanması ve daha üst sıralara tırmanması için Tayland'daki turnuvaya gönderdik. Neslihan da yüzümüzü kara çıkarmadı. Başarılı olmaya devam ettiği sürece Neslihan'ı böyle üst seviye turnuvalara göndermeye devam edeceğiz."



Antrenör Çağatay Taşdemir'e katkılarından dolayı teşekkür eden Özmekik, "Bu bir ekip başarısıdır. Neslihan, Çağatay hoca, Badminton Federasyonu ve Bakanlığımız hep birlikte ekip halinde çalışarak bu başarıyı elde ettik. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a da buradan teşekkür ediyorum. Badminton Federasyonuna verdikleri desteklerin bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum." şeklinde konuştu.



