Miller: "Jordan'ın, Isiah'yı Dream Team'e aldırmadığı doğru"

Eski Indiana Pacers yıldızı Reggie Miller, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Detroit Pistons'ın eski yıldızı Isiah Thomas'ın 1992'deki Dream Team kadrosuna alınmamasının sorumlusu olduğunu kabul etti.



The Dan Patrick Show'da yaptığı röportajda Miller, Jordan'ın, Thomas'ın kadroya alınmamasından dolayı suçlu olduğunu kabul etti.



Patrick, Miller'a "Sence Michael, 'Isiah'yı Dream Team'de istemiyorum' demiş midir?" şeklinde soru sorduğunda, Miller'ın cevabı şu oldu:



"Evet. Isiah Thomas o '92 Dream Team'inde olmalıydı. Ve insanlar 'onun yerine kimi çıkarırdın' diye soruyorlar. Ben John Stockton veya Clyde Drexler derdim. Bu iki adamdan biri. Christian Laettner da olabilir. Bu üç adamdan biri. Isiah Thomas bu takımda olmalıydı."



Miller'a, Thomas'ın MJ yüzünden alınmaması durumunun gerçek mi yoksa bir söylenti mi olduğu hakkında fikri sorulduğunda, cevabı şu şekildeydi:



"Bunun için gerçek diyemem, ama bunlar insanların konuştuğu yazılı olmayan kurallar. Sadece MJ'in istediği bir şey olduğunu söylemezdim."



Patrick daha sonra, Thomas'ın Pistons'daki kendi koçu Chuck Daly tarafından nasıl bu kadroya alınmadığına dair soru sorduğunda, Miller şöyle araya girdi:



"Chuck Daly ile bir ilgisi yoktu, çünkü o zamanlar bu takımı başkan Stern bir araya getirmişti."



Miller, MJ'in söylediklerinin şu şekilde yer bulduğunu düşündüğünü iletti:



"'Şu adamları takımda istiyorum' dediğini sanmıyorum. Bence MJ büyük ihtimalle 'Tamam oynarım, ama Isiah bu takımda olamaz.' demiştir."



