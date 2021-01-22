Milik resmen Marsilya'ya transfer oldu

Fransa'da zirveye oynayan Olympique Marsilya, Napoli'den Milik transferini resmen açıkladı.



Sezon sonunda Napoli'yle sözleşmesi sona erecek olan Milik'in golcü arayışında olan Marsilya'ya resmi imzayı attı. Transfer için Marsilya'nın Napoli'ye 8 milyon euroya ek olarak 4 milyon euro bonuslar şeklinde ödeneceği kaydedildi.



Milik'in Marsilya'da yarım sezon kiralık oynayacağı, sezon sonunda ise anlaşmanın 2025 yılına kadar güncelleneceği ifade edildi.



Milik bu sezon Napoli'de teknik direktör Gennaro Gattuso tarafından forma şansı bulamamıştı.



