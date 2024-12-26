Miha Zajc, hayal kırıklığı yarattı!

Fenerbahçe'den sezon başında Toulouse'a kiralanan Mija Zajc, burada beklediğini bulamadı. Sloven futbolcunun Fransız ekibinde istatistikleri dip yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc, hayal kırıklığı yarattı!
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26 Aralık 2024 10:23
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Fransız ekibi Toulouse'ye kiralanan Miha Zajc, hayal kırıklığı yarattı.

Toulouse formasıyla 9 maçta süre bulan Zajc, sadece 223 dakika süre bulabildi.

30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

Miha Zajc'ın kiralık sözleşmesinin ardından sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.

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