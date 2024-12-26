Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Fransız ekibi Toulouse'ye kiralanan Miha Zajc, hayal kırıklığı yarattı.
Toulouse formasıyla 9 maçta süre bulan Zajc, sadece 223 dakika süre bulabildi.
30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
Miha Zajc'ın kiralık sözleşmesinin ardından sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.
Toulouse formasıyla 9 maçta süre bulan Zajc, sadece 223 dakika süre bulabildi.
30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
Miha Zajc'ın kiralık sözleşmesinin ardından sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmesi bekleniyor.