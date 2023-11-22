Oklahoma City Thunder'ın oyun kurucusu Vasilije Micic, NBA'de arka arkaya gecelerde oynanan maçların getirdiği zorluklardan bahsetti.



Geçtiğimiz yaz, iki kez şampiyonluk ve bir kez MVP ödülü kazanmış olduğu EuroLeague'den NBA'e geçiş yapan Micic, halen ligin düzenine alışma süreci içinde bulunuyor.



29 yaşındaki oyun kurucu, iki basketbol ligi arasındaki bazı farklara ilişkin görüşlerini şu şekilde paylaştı:



"Burası farklı. Arka arkaya iki gece maç oynamak gerçekten zor. Bu adamlar bunu nasıl yapıyor hiç bilmiyorum. Hala Portland'a gittiğimiz deplasman yolculuğunun etkilerini üzerimden atmaya çalışıyorum. Ama bu artık onların alıştığı bir şey.



Daha az antrenman yapılıyor ama konsantrasyon düzeyi daha yüksek. Gerçekten iyi dersler çıkarılabilecek birçok maç filmi oturumlarımız oluyor. Burada öğrendiğim şey bu. Geçmişten kalma, sürdürmem gereken bazı alışkanlıklarım var ve çalışmak da bunlardan biri."



Sırp oyuncu, NBA'deki ilk sezonunda tempoya uyum sağlama sürecinde forma giydiği yedi maçta, OKC'ye 3,6 sayı ve 2,9 asist ortalamalarıyla katkıda bulunuyor.





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