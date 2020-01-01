Michael Jordan, oyuncular ve takım sahipleri arasında bir köprü oldu!

Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın Çarşamba günkü protestoların ardından oyuncular ve takım sahipleri arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olmak için elinden geleni yaptığı bildirildi.



ESPN'den Jackie MacMullan'ın haberine göre, Perşembe günü takım sahipleriyle sanal bir toplantıda Jordan, takım yöneticilerine oyuncuların potansiyel çözümler hakkında konuşmadan önce hayal kırıklıklarını ve endişelerini dile getirmelerine izin vermeye çağırdı.



MJ ayrıca NBPA başkanı Chris Paul ve Houston Rockets'ın yıldızı Russell Westbrook ile sosyal adalet meseleleri hakkında konuştu ve oyuncuların ileride neyi başarmayı umduklarını da tartıştı.



Bir lig yetkilisi MacMullan'a, "Michael bu rolde olmak için mükemmel bir insan. Şampiyonluk kazanan yüksek profilli bir oyuncu. Aynı zamanda küçük bir pazar takımının da sahibi. Hem oyuncular hem de takım sahipleri nezdinde büyük bir itibarı var." ifadelerini kullandı.



NBA'de bir takımın çoğunluk sahibi tek Afroamerikalı olan Jordan, son aylarda ırkçılığa ve sosyal adaletsizliğe karşı daha çok konuştu. George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis nezaretinde ölmesinin ardından, Hall of Fame oyuncu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protestocuları desteklemek için bir açıklama yapmıştı.



MacMullan, takım sahiplerinin ilk toplantılarında oyuncuları oybirliğiyle desteklediklerini ve seslerini yükseltmeye yardımcı olabilecekleri yolları tartıştıklarını ekledi.



