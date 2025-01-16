MHK açıkladı: Hakem atama sistemi değişti

MHK, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

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MHK açıkladı: Hakem atama sistemi değişti
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16 Ocak 2025 14:29
Son güncelleme 16 Ocak 2025 14:34
Merkez Hakem Kurulu, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamada, "Hakem atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) devreye girmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) Devreye Girdi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. T

rendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır. Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."
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