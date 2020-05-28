Mesut Özil'in hediyesi Ay - Yıldızlı tesbih

Güzel oyuncu Amine Gülşe, eşi Mesut Özil'e bayramda yeni bir tesbih hediye etti.Arsenal forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Ay-yıldız kakmalı tesbihini Instagram'da gururla gösterdi.İngiltere'deki evinin her yanında Osmanlı rüzgarı estiren Mesut Özil, tesbih koleksiyonuna da yeni bir parça ekledi.Daha önce yıldız futbolcuya 30 bin TL'lik el yapımı kehribar bir tesbih hediye eden Amine Gülşe'den yeni armağan geldi.Çiçeği burnunda anne, eşine bayram hediyesi olarak Ay-yıldız kakmalı ve tuğra püsküllü bir tesbih aldı.Mesut Özil, 22 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından Ay-yıldızlı tesbihini paylaştı.Yetenekli futbolcu, önceki gün antrenmana giderken aracının içerisinde yaklaşık değeri bin 200 TL olan yeni tesbihini takipçilerinin beğenisine sundu.