Mesut Özil'e dev sponsorluk geliri!

Mesut Özil, Endonezya'da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı. Aralarında "Concave Southeast Asia" gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya birçok Endonezyalı şirket de katıldı.
MESUT ÖZİL MARKASI DÜNYAYA AÇILDI
Mesut Özil'in sahibi olduğu "M10" markası dışında 39 Steps Coffee markası da frenchise anlaşmasına imza attı. Endonezya'ya giden yıldız futbolcu, dün de ülkenin Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno tarafından makamında ağırlandı. Tecrübeli futbolcu bugün de Endonezya Spor Bakanı Zainudin Amali ile bir araya gelecek.
WİDODO İLE NAMAZ
Yarın ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte Cuma Namazı kılacak. Türkiye ile Endonezya'nın ikili ilişkilerinde köprü olması beklenen Mesut Özil'in en büyük hayran kitlesinin Endonezya'da olduğu öğrenildi. Endonezya basınına konuşan Özil, "Ortak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu ülkeyi seviyorum" dedi.
Ülke basınında ise şu yorumlar yapıldı: "Türk kanı taşıyan Özil'in Endonezya'ya gelişi, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihte bizimle olan iyi ilişkilerini hatırlatıyor. Mesut, ülkemizdeki çocuklara da yardımcı olmaya çalışıyor. Buraya gelişi büyük mutluluk."
MESUT ÖZİL MARKASI DÜNYAYA AÇILDI
Mesut Özil'in sahibi olduğu "M10" markası dışında 39 Steps Coffee markası da frenchise anlaşmasına imza attı. Endonezya'ya giden yıldız futbolcu, dün de ülkenin Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno tarafından makamında ağırlandı. Tecrübeli futbolcu bugün de Endonezya Spor Bakanı Zainudin Amali ile bir araya gelecek.
WİDODO İLE NAMAZ
Yarın ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte Cuma Namazı kılacak. Türkiye ile Endonezya'nın ikili ilişkilerinde köprü olması beklenen Mesut Özil'in en büyük hayran kitlesinin Endonezya'da olduğu öğrenildi. Endonezya basınına konuşan Özil, "Ortak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu ülkeyi seviyorum" dedi.
Ülke basınında ise şu yorumlar yapıldı: "Türk kanı taşıyan Özil'in Endonezya'ya gelişi, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihte bizimle olan iyi ilişkilerini hatırlatıyor. Mesut, ülkemizdeki çocuklara da yardımcı olmaya çalışıyor. Buraya gelişi büyük mutluluk."