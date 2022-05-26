Mesut Özil'e dev sponsorluk geliri!

MESUT ÖZİL MARKASI DÜNYAYA AÇILDI

WİDODO İLE NAMAZ

Mesut Özil, Endonezya'da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı. Aralarında "Concave Southeast Asia" gibi şirketlerin de bulunduğu anlaşmaya birçok Endonezyalı şirket de katıldı.Mesut Özil'in sahibi olduğu "M10" markası dışında 39 Steps Coffee markası da frenchise anlaşmasına imza attı. Endonezya'ya giden yıldız futbolcu, dün de ülkenin Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno tarafından makamında ağırlandı. Tecrübeli futbolcu bugün de Endonezya Spor Bakanı Zainudin Amali ile bir araya gelecek.Yarın ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte Cuma Namazı kılacak. Türkiye ile Endonezya'nın ikili ilişkilerinde köprü olması beklenen Mesut Özil'in en büyük hayran kitlesinin Endonezya'da olduğu öğrenildi. Endonezya basınına konuşan Özil,dedi.Ülke basınında ise şu yorumlar yapıldı: