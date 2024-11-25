Mertens için açıklama: "İlk kez oldu"

Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Belçikalı yıldızın Galatasaray ile yeni sözleşme sürecine dahil olduğunu söyledi. Kerkhofs, böyle bir karara ilk kez dahil olduğunu kaydetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mertens için açıklama: 'İlk kez oldu'
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25 Kasım 2024 11:49
Galatasaray ile sözleşmesi geçen sezonun sonunda biten ancak sarı-kırmızılılarla yeni kontrat imzalayan Dries Mertens için eşi Kat Kerkhofs'tan açıklama geldi.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Kerkhofs, Mertens'in Galatasaray ile yeni sözleşme imzalama sürecine dahil olduğunu söyledi.

Kat Kerkhofs,"Dries'in sözleşmesi geçen yaz bitti. Bana gelip 'Belçika'ya döneceğiz' dedi. Ben de 'Hayır, olmaz. Evimi yeni buldum. Ciro anaokuluna gidiyor. Burada yeni arkadaşlar edindim. Şimdiden ayrılmak mı? Galatasaray ile konuş ve kalabiliyorsan lütfen kal' dedim. İlk kez gerçekten bu karara dahil oldum. İstanbul'da kalmak istiyorum." diye konuştu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a 2022 yazında imza atan Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda çıktığı 103 maçta 23 gol attı ve 30 asist yaptı. 37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

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