Mert Nobre: "Fenerbahçe'nin iki pozisyonu vardı"

Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, Fenerbahçe karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Mert Nobre: 'Fenerbahçe'nin iki pozisyonu vardı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2022 22:59
Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mert Nobre "Maça 25-30 dakika iyiydik. Tam istediğimiz gibiydi. Reaksiyon gösterdik. Büyük takımlara karşı hata yapılmaz ama biz 2 küçük hatayla 2 gol yedik. Fenerbahçe'nin başka pozisyonu yok. Ama devam edeceğiz. Oyuncularım reaksiyon da gösterdi. Kazanamadık ama devam." dedi.

Mert Nobre ayrıca "1-1'den sonra panik değil de moral ve tempo düştü. 14 maçtır kazanamıyorlar. Uzun biraz. Sahada değil de dışarıda da kafa önemli." açıklamasını yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.