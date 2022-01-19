Mert Nobre: 'Fenerbahçe'nin iki pozisyonu vardı'

Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Mert Nobre "Maça 25-30 dakika iyiydik. Tam istediğimiz gibiydi. Reaksiyon gösterdik. Büyük takımlara karşı hata yapılmaz ama biz 2 küçük hatayla 2 gol yedik. Fenerbahçe'nin başka pozisyonu yok. Ama devam edeceğiz. Oyuncularım reaksiyon da gösterdi. Kazanamadık ama devam." dedi.



Mert Nobre ayrıca "1-1'den sonra panik değil de moral ve tempo düştü. 14 maçtır kazanamıyorlar. Uzun biraz. Sahada değil de dışarıda da kafa önemli." açıklamasını yaptı.





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