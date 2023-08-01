Fenerbahçe'nin transferi için açıklama yaptığı Mert Müldür, transferini noktalamak üzere İstanbul'a geldi.
24 yaşındaki futbolcu, 00.00 sularında İstanbul'a indi.Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.
Fenerbahçe, Mert'in transferi için Sassuolo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
Avusturya'da yetişen Mert Müldür, kariyrerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi. Mert, A Milli Takım'da 18 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
24 yaşındaki futbolcu, 00.00 sularında İstanbul'a indi.Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.
Fenerbahçe, Mert'in transferi için Sassuolo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
Avusturya'da yetişen Mert Müldür, kariyrerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi. Mert, A Milli Takım'da 18 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.