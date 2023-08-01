Mert Müldür, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transferi için Sassuolo ile anlaşma sağlandığını açıkladığı Mert Müldür, transferini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Müldür, Fenerbahçe için İstanbul'da
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01 Ağustos 2023 00:07
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 01:13
Fenerbahçe'nin transferi için açıklama yaptığı Mert Müldür, transferini noktalamak üzere İstanbul'a geldi.

24 yaşındaki futbolcu, 00.00 sularında İstanbul'a indi.Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.

Fenerbahçe, Mert'in transferi için Sassuolo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Avusturya'da yetişen Mert Müldür, kariyrerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi. Mert, A Milli Takım'da 18 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.



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