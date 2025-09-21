Mert Hakan Yandaş'tan seçim sorusuna yanıt yok!

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçı sonrası seçim sorusuna yanıt vermedi.
Basın mensupları, Kasımpaşa maçı sonrası stadyumdan takım otobüsüne yöneldiği sırada Mert Hakan'a, "Seçim oyuna etki etti mi?" sorusunu yöneltti.
Mert Hakan Yandaş, bu soruya yanıt vermedi ve takım otobüsüne gitti.
Fenerbahçe'nin kongre üyesi olan 31 yaşındaki futbolcu, gün içerisinde seçimde oy kullanmıştı.
