27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Merkezefendi deplasmanda kayıp!

Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon deplasmanda 3'te 0 yaptı.

calendar 26 Ekim 2025 13:42
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Merkezefendi deplasmanda kayıp!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon iç sahada başarılı bir grafik sergileyip 2'de 2 yapan Merkezefendi Belediyesi Basket aynı başarıyı deplasmanda sergileyemedi.

Son deplasmanda Manisa Basket'e 88-79 yenilen Denizli ekibi dış sahada 3'te 0 çekti.

Deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybeden Merkezefendi'de başantrenör Zafer Aktaş, Manisa Basket mücadelesinin ardından, "Maçın ilk yarısında istediklerimizi sahaya büyük ölçüde yansıttık. Bizi tek rahatsız eden konu, verdiğimiz hücum ribaundlarıydı. İkinci yarı aynı sıkıntıyı yaşamaya devam ederken buna bir de düşük yüzde ve top kayıpları eklenince maçı kaybettik. Deplasman maçlarında daha agresif ve her topun kıymetini bilerek oynamayı öğrenmeliyiz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
