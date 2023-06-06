Melisa Ercan, Fransa Açık'a veda etti

Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Melisa-Udvardy çifti, ikinci turda 7 numaralı seribaşları Mara Gae (Romanya)-Ella Mcdonald (Büyük Britanya) ikilisiyle karşılaştı.



Karşılaşmayı 6-7, 6-2 ve 6-10'luk setlerle kaybeden Melisa ve partneri, genç çift kızlar kategorisinde turnuvaya ikinci turda veda etti.



Gençlerde tekler kategorisinde yoluna devam eden Melisa, ikinci turda 1 numaralı seribaşı Japon Sarah Saito'yu mağlup ederek dikkati çekmişti. Milli tenisçi, tekler üçüncü turunda Alevtina Ibragimova ile karşı karşıya gelecek.





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