Mehmet Altıparmak'ın Süper Lig hedefi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te, teknik direktörlüğe getirilen Mehmet Altıparmak, takımla ilk antrenmanına çıktı.Altıparmak, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni takımıyla Süper Lig hedefi doğrultusunda yola çıktıklarını söyledi.Böyle bir kulüpte olmakta mutluluk duyduğunu dile getiren Altıparmak, "Gaziantep'e Süper Lig çok yakışıyor. Gazişehir de bu anlamda kentin en önemli takımı. Biz de bu amaç uğruna buradayız. İyi bir takımımız var. Sezon başından beri belki problemler olmuş olabilir. Bu takımı kuran Yasin hocanın da emekleri geçti. Bundan sonra bayrağı biz devraldık. Bir tek hedefimiz var, ligin sonunda Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.Altıparmak, "Eksik bölge tespit ettiniz mi?" sorusu üzerine, iyi bir kadroya sahip olduklarını, ocak ayına kadar aynı kadroyla oynayacaklarını, daha sonra gerekirse transfer yapabileceklerini aktardı.Geçen yıl şampiyonluğu kaçırmış bir ekibin başına geldiğini belirten Altıparmak, "İnşallah geçen sene ki hüznü, bu sene sevince çevirip, şaşalı şampiyonluk sevincini burada da yaşamak istiyoruz." dedi.Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından, dün teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirilmişti.