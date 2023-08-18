Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın eski koçu Kevin McHale, eski oyuncusunu 'şişman' olmakla eleştirerek 2017'de görevden alınmasına sebep olduğunu iddia etti.



Houston Rockets'ın eski başantrenörü McHale, Heavy Sports'tan Steve Bulpett ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Harden'ın mevcut süregelen dramasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.



McHale, 76ers'tan LA Clippers'a takasını gerçekleştirme yolunda takım başkanı Daryl Morey'yi yalancı olmakla suçlamış olan Harden'ın bu hareketine "hiç şaşırmadığını" dile getirdi:



"Evet, pek şaşırmadım. James, Philly'den büyük bir kontrat istiyordu ama Philly ona bu kontratı vermedi. Ve bu sırf Daryl'ın kararı değil. Daryl'ın da bunda payı var elbette ama bu takım sahibinin kararıdır.



Yani çok sinirlenip Daryl'ın ona yalan söylediğini belirtmiş olsa da, belki de Celtics'e karşı oynadığı 7. maçtaki performansını görüp (24 sayı farkla mağlubiyette 3/11 şut isabetiyle 9 sayı), 'İlgilenmyoruz' demişlerdir."



McHale, Harden'la geçirdiği dönemin sonu hakkında da konuşarak, "Sonraki yıl kampa geldiğinde resmen şişmandı ve oynamak istememişti. Ben de sezonun 11. maçında görevden alınmıştım. Hepsini planlamıştı." ifadelerini kullandı.



McHale'in 2015-16 sezonunda Rockets'ı çalıştırdığı 11 maçta, Harden halen yüksek miktarda sayı üretiyor olsa da (maç başına 27,3), bunu %37,2 şut isabetiyle yapmış ve ortalama yalnızca 5,8 asistle oynamıştı.



