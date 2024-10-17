Another hard fall this game... this time, it's Sixers' rookie Jared McCain, who came down hard on his back.



McCain was able to walk off the court leaning on medical staff but looked extremely uncomfortable doing so. pic.twitter.com/YrEUHQZOei



— Erin Grugan (@eringrugan) October 17, 2024

Philadelphia 76ers çaylağı Jared McCain, kafasını yere çarptığı bir pozisyon sonrası hastaneye kaldırıldı.Sixers ekibinin geçtiğimiz gece Brooklyn Nets'e karşı oynadığı hazırlık maçında McCain, potaya gittiği bir anda savunmacıyla çarpıştıktan sonra sırtının üzerine düştü ve bir süre yerden kalkamadı.Başını ve sırtını sert bir şekilde yere çarptığı düşüş sonrası yerde nefes almakta zorlandığı görülen McCain, akabinde beyin sarsıntısı için değerlendirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.76ers, sonrasında McCain'in takımın tıbbi ekibi tarafından değerlendirildiğini ve maç sonrasında medya için müsait olmayacağını bildirdi.20 yaşındaki McCain, Haziran ayındaki NBA Draftı'nda Duke Üniversitesi'nden 16. sırada seçilmiş ve bu ay 76ers için beş hazırlık maçında 12,8 sayı ve 4,6 ribaund ortalamaları kaydetmişti.