Mbaye Diagne'den yine olay yaratan paylaşım

Belçika Ligi'nin devam etmemesi ve Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi ardından paylaşım yapan Mbaye Diagne, teknik direktör Philippe Clement'yi yok saydı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Mbaye Diagne'den yine olay yaratan paylaşım
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18 Mayıs 2020 11:33
Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, kadro dışı kaldığı Belçika ekibinin kalan maçlar oynanmadan şampiyon ilan edilmesinin ardından konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement ile sorunlar yaşamasının ardından kadro dışı kalan Diagne yine tepkisini koydu. Club Brugge'ün şampiyonluk fotoğrafında yer almayan Mbaye Diagne, kulüp tarafından paylaşılan görselde kendisini göremeyince teknik direktör Clement'in yerine kendini koydu

Ayrıca Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda "Teknik direktörsüz iyi iş çıkardık çocuklar." ifadelerini kullanarak Philippe Clement'e gönderme yaptı.



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