Club Brugge'ün şampiyonluk fotoğrafında yer almayan Mbaye Diagne, kulüp tarafından paylaşılan görselde kendisini göremeyince teknik direktör Clement'in yerine kendini koydu

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, kadro dışı kaldığı Belçika ekibinin kalan maçlar oynanmadan şampiyon ilan edilmesinin ardından konuşulacak bir paylaşımda bulundu.Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement ile sorunlar yaşamasının ardından kadro dışı kalan Diagne yine tepkisini koydu.Ayrıca Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda "Teknik direktörsüz iyi iş çıkardık çocuklar." ifadelerini kullanarak Philippe Clement'e gönderme yaptı.