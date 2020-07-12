Mbaye Diagne, Trezeguet için ateşi yaktı!

Kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a dönen Mbaye Diagne, instagram hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

, Fotoğraf; AA
Mbaye Diagne, Trezeguet için ateşi yaktı!
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12 Temmuz 2020 11:44
Mbaye Diagne ve Trezeguet'in Kasımpaşa'nın ardından Galatasaray'da tekrar buluşacağı iddialarının üzerine Diagne, çok konuşuşan bir paylaşıma imza attı.

Senegalli golcü, kendisinin ve Trezeguet'in Galatasaray forması giydiği bir montajı paylaşırken "Kardeşim seni seviyorum" yazdı. Club Brugge ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a dönen Diagne'nin bu paylaşımı taraftarları da heyecanlandırdı.

Mbaye Diagne'nin Instagram paylaşımı:






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